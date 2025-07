Maxi Araújo foi dos últimos a integrar os trabalhos de pré-temporada do Sporting, em Alcochete, e aponta, desde já, as baterias para a Supertaça frente ao Benfica que está marcada para 31 de julho. Em declarações às plataformas do clube, o internacional uruguaio fala ainda das conquistas da última temporada e na integração de jovens jogadores no plantel.

Depois de ter chegado na temporada passada já com a temporada a decorrer, Maxi está agora a realizar a primeira pré-temporada de leão ao peito. «Para mim era importante fazer a minha primeira pré-época aqui e, embora tenhamos voltado há pouco, estou a desfrutar muito. Quando cheguei, a equipa acolheu-me muito bem rapidamente e, por isso, adaptei-me rapidamente», começa por contar.

Um regresso que é sempre difícil, pelo esforço físico a que os jogadores são sujeitos nesta fase da época. «Os primeiros treinos são sempre algo pesados, porque, apesar de ter mantido a forma e de ter recarregado baterias com a família, quando voltamos a treinar com os companheiros o início é sempre um pouco complicado. Mas estou bem, estamos a trabalhar bem e, por isso, muito feliz», acrescentou.

Na primeira temporada, Maxi foi campeão e conquistou a Taça de Portugal, mas quer uma nova época com mais títulos. «É isso é que se espera do Sporting, lutar por todos as competições e estar sempre no topo. Para mim a época passada foi incrível, nunca tinha jogado uma final e a primeira [Taça da Liga] perdemo-la nos penáltis, mas sabia que depois íamos ter muitas mais, porque temos uma equipa incrível, com jogadores incríveis. Por isso, o clube tem de estar sempre nos jogos importantes, nas finais, assim foi e tivemos a felicidade de fechar o ano com duas conquistas incríveis», comentou.

Um arranque de temporada com a integração de muitos jovens da formação. «Acho que estão a desfrutar muito. Aqui há muita qualidade na formação do Sporting e na equipa B. Na época anterior vieram muitos jovens que ficaram no plantel e, agora, estão muito bem na pré-temporada. Tentamos sempre que se sintam bem e que compitam de igual a igual com qualquer jogador, porque todos passamos por isso. Só têm de aproveitar a oportunidade e mostrar ao treinador que querem ficar aqui», referiu.

A nova época arranca já no final do mês, com a Supertaça, marcada para o Estádio do Algarve. «Todos querem preparar-se bem para este tipo de jogos, sabemos que vamos chegar muito bem porque estamos a trabalhar muito bem, temos uma preparação muito boa pela frente e acho que vamos chegar muito bem a essa final que vamos tentar conquistar», destacou.

Antes disso, os leões vão rumar ao Algarve, de 12 a 21 de julho, onde vão realizar os primeiros testes diante dos adeptos, primeiro frente aos escoceses do Celtic (16 julho) e depois com os ingleses do Sunderland (21 de julho). «É importante que [os adeptos] nos acompanhem desde este momento, porque sabemos que os adeptos enchem qualquer sítio onde joguemos. Esperamos por eles no Algarve, porque vai ser bom arrancar a temporada com esses amigáveis e com a presença dos adeptos, como sempre», destacou ainda Maxi Araújo.