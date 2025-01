Alberto Costa está praticamente fechado como reforço do Sporting e o negócio pode render ao Vitória de Guimarães até 12 milhões de euros.

Segundo apurou o Maisfutebol, o negócio deve ficar fechado com um valor entre os 10 e os 12 milhões de euros, mediante os objetivos. Além disso, os vimaranenses devem ainda ficar com uma percentagem de uma futura venda.

O Sporting ganha a corrida ao Benfica, que terá apresentado uma proposta de oito milhões de euros para a contratação do jogador vitoriano, que também teve propostas em cima da mesa por parte dos ingleses do Brighton e dos italianos da Roma.

Com formação no Tirsense e no V. Guimarães, o lateral português de 21 anos esteve no emblema minhoto desde 2013, tendo realizado um total de 22 jogos pela equipa principal, com um golo e duas assistências conseguidas.