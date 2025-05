Apesar do insucesso nas últimas abordagens para renovar com Hidemasa Morita, o Sporting decidiu que não vai vender o médio ao desbarato no próximo mercado. Está disposto a mantê-lo até o fim do vínculo (junho de 2026), mesmo com o grande risco de perdê-lo sem custos, segundo apurou o ..

A ideia da SAD leonina, entretanto, é tentar mais uma (decisiva) conversa no final da atual temporada - acima de tudo, aproveitá-lo ao máximo em 2025/26. A relação com o internacional japonês é muito boa nos bastidores, por isso não há qualquer desespero para avançar com a negociação.

Morita é feliz em Portugal, e por consequência de leão ao peito, mas sonha com uma experiência num campeonato mais competitivo, sobretudo no futebol inglês, do qual recentemente surgiu uma consulta do Leeds, recém-promovido à Premier League.

Este momento, não há qualquer oferta concreta do estrangeiro pelo médio japonês, que, recorde-se, regressou aos relvados na goleada frente ao Boavista (5-0) e está totalmente à disposição de Rui Borges para o duelo com o Benfica, sábado, na Luz.

Aos 29 anos, Morita chegou à Alvalade em 2022. Desde então, fez 113 jogos oficiais e anotou dez golos e 13 assistências.