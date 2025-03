Hidemasa Morita continua de fora, a recuperar de lesão, mas vibrou com na segunda-feira à noite com a vitória do Sporting sobre o Estoril (3-1), destacando o «sacrifício da equipa», mas também o ambiente que se viveu nas bancadas do Estádio de Alvalade.

«O sacrifício pela equipa, a atmosfera no Estádio, a fome de vencer, merecemos esta importante vitória», começou por destacar o internacional japonês numa publicação nas redes sociais.

O médio nipónico reforça depois a ligação da equipa com os adeptos e acaba por fazer um apelo. «E são os nossos adeptos, em conjunto com os jogadores, que o conseguem. Continuem a apoiar-nos até ao fim!», destacou ainda.