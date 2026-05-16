Morita falou à flash da Sport tv após a vitória do Sporting sobre o Gil Vicente (3-0), na 34.ª e última jornada da Liga.

«Não digo adeus, apenas até já. Este estádio tem uma atmosfera única. Ajudaram-nos a seguir em frente em todos os momentos. Estou muito feliz por jogar perante estes adeptos.»

«Premier League? Não sei. O Sporting é tudo para mim e para a minha família. Voltarei.»