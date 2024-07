Vinculado ao Sporting até 2026, Hidemasa Morita não esconde a ambição de experimentar outras Ligas.



«Ficar no Sporting para sempre? Sempre quis conhecer outros campeonatos e neste momento, a Premier League é muito forte. Seria interessante jogador lá», confessou o médio durante a participação no podcast do ex-jogador Atsuto Uchida.



O jogador de 29 anos salientou ainda a confiança que sentiu por parte de Ruben Amorim desde que chegou a Alvalade proveniente do Santa Clara. «Confiou em mim desde a primeira época no clube.»



Morita leva mais de 80 jogos oficiais pelo Sporting, clube que representa desde 2022.