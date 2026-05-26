Morten Hjulmand, capitão do Sporting, deixou uma mensagem nas redes sociais em que lamenta o desfecho da temporada, tanto no clube, como na seleção.

Dois dias depois da derrota no Jamor diante do surpreendente Torreense, da II Liga, o líder sportinguista assume a responsabilidade pelos maus resultados.

«As últimas 48 horas não foram fáceis. Um final de época dececionante. Sem títulos para o nosso Sporting. Sem Mundial para o meu país. Olho sempre primeiro para mim próprio e assumo a responsabilidade. Agora é hora de refletir e, acima de tudo, de aprender com as minhas derrotas. Sportingistas, agradecemos sempre o vosso apoio», escreveu o dinamarquês, no Instagram.

Morten Hjulmand parte para a quarta temporada ao serviço do clube de Lisboa, sem revelar nada sobre o seu futuro. Nas outras duas épocas, o nórdico venceu dois Campeonatos e uma Taça de Portugal.