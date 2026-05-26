Morten Hjulmand: «As últimas 48 horas não foram fáceis»
Médio deixa mensagem nas redes sociais em que assume responsabilidade pelos objetivos falhados
Médio deixa mensagem nas redes sociais em que assume responsabilidade pelos objetivos falhados
Morten Hjulmand, capitão do Sporting, deixou uma mensagem nas redes sociais em que lamenta o desfecho da temporada, tanto no clube, como na seleção.
Dois dias depois da derrota no Jamor diante do surpreendente Torreense, da II Liga, o líder sportinguista assume a responsabilidade pelos maus resultados.
«As últimas 48 horas não foram fáceis. Um final de época dececionante. Sem títulos para o nosso Sporting. Sem Mundial para o meu país. Olho sempre primeiro para mim próprio e assumo a responsabilidade. Agora é hora de refletir e, acima de tudo, de aprender com as minhas derrotas. Sportingistas, agradecemos sempre o vosso apoio», escreveu o dinamarquês, no Instagram.
Morten Hjulmand parte para a quarta temporada ao serviço do clube de Lisboa, sem revelar nada sobre o seu futuro. Nas outras duas épocas, o nórdico venceu dois Campeonatos e uma Taça de Portugal.