Na tarde desta quinta-feira, à margem de um jogo entre antigos internacionais, no pavilhão recém-inaugurado da Cidade do Futebol, em Oeiras, Nani comentou o momento do Sporting.

Para o antigo avançado, de 38 anos, os leões retomaram a via do crescimento com Rui Borges.

«Quando uma equipa tem um momento fantástico, com muitas vitórias consecutivas, há sempre um momento em que pode ter uma recaída, especialmente quando trocam de treinador. Estamos a voltar, estou a sentir a equipa a crescer outra vez e as vitórias dão confiança aos jogadores. Estão a fazer um excelente trabalho.»

«Acredito que temos equipa para conquistar a Taça da Liga. Já mostrámos ser uma equipa candidata a qualquer título em Portugal. Sabemos que vai ser uma partida difícil, mas devemos estar confiantes», disse, aos jornalistas.

Questionado sobre o trajeto de Ruben Amorim pelo Manchester United, Nani revelou-se entusiasmado.

«Sabíamos que seria um momento difícil. O Manchester United é um clube que exige muito dos jogadores e dos treinadores. É um clube vencedor e, por isso, a exigência é enorme. Está a fazer um excelente trabalho, mas precisa de tempo. O início da época seguinte vai ser realmente o início da sua experiência.»

«Está a conhecer a equipa, a Liga, o clima e toda a cultura inglesa. Temos de dar tempo, já demonstrou que é um grande treinador e estou confiante de que vai fazer um excelente trabalho», rematou.