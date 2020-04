A recuperar de uma lesão grave no joelho, Luiz Phellype é o único jogador do Sporting que está autorizado a trabalhar diariamente nas instalações da Academia de Alcochete.

Mesmo neste domingo, dia de Páscoa, o avançado leonino não prescindiu dos trabalhos: o jogador de 26 anos partilhou um vídeo nas redes sociais a trabalhar no ginásio, sem mais ninguém.

Recorde-se que Luiz Phellype foi operado no final de janeiro a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida na partida ante o Marítimo.