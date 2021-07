O futebolista do Sporting, Luís Neto, sublinhou esta segunda-feira que tudo parte do zero para 2021/2022 e que o plantel comandado por Ruben Amorim não pode amarrar-se ao que foi feito na temporada passada, em que os leões conquistaram a I Liga 19 anos depois e também a Taça da Liga, pela terceira vez nas últimas quatro edições.

«O que ficou no ano passado, já passou. Este ano partimos do zero, quer no grupo, quer a nível do campeonato e é toda uma nova história. Ninguém pode amarrar-se àquilo que foi só feito no ano passado: melhor marcador, melhor defesa, série invencível. Foi importante mas, este ano, se nos amarrarmos só a isso, seguramente não teremos sucesso. Partimos do zero, jogo a jogo poderemos conseguir bons objetivos. Sabemos que temos um grupo forte, o que fizemos no ano passado pode transportar para este a nível de crescimento e mesmo os mais novos já têm um calejar diferente, mas partimos todos do zero. Não acharmos que foi tudo perfeito no ano passado e que chega o facto de termos ganho o título de campeões», afirmou Neto, aos jornalistas, à margem dos trabalhos da equipa, falando da evolução desses mesmos jovens.

«Agressividade é mais no nível lúdico, podia dizer no crescimento deles. O fazer mais é por exemplo o Bragança ter 20 jogos e este no fazer 40, é o Matheus Nunes ter feito três golos e este ano ter oito. Passa muito por aí o crescimento da equipa, porque acho que eles são capazes e têm potencial. Estão um bocadinho mais crescidos, arrebitados e agressivos até, mas é saudável e gosto muito. Tem sido bom, o grupo ainda não está completo, esperamos hoje o Seba [Coates] e o Plata, as coisas começam a assentar, faltam ainda três jogos de preparação e o grupo mantém-se com o mesmo espírito e crença», apontou Neto, dizendo o que é preciso, quando faltam 12 dias para o primeiro jogo oficial, a Supertaça ante o Sporting de Braga.

«Acho que já nos apresentámos a um bom nível, tanto no jogo com o Portimonense, como no Belenenses. Aqui e ali alguns erros naturais, o cimentar de processos que, às vezes, quando temos o período de férias, ficam um pouco esquecidos. Agora, a nível de treino, com a exigência, aos poucos começamos a assentar ao detalhe e temos mais três jogos antes do Sp. Braga para tentar ir à perfeição no nosso sistema», referiu.