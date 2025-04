No rescaldo ao triunfo do Sporting sobre o Boavista (0-5), na 31.ª jornada da Liga, Rui Borges analisou a «noite perfeita» no Bessa.

«A onda verde começou ontem [sábado], na saída de Alvalade. Torna-se fácil quando estamos rodeados de pessoas que acreditam em nós. Tudo fica diferente. Os desafios tornam-se conquistas. Não há palavras para descrever o que os adeptos nos têm dado.»

«Foi uma noite perfeita pelos adeptos, é impossível não ficar arrepiado. A equipa continua a crescer e a perceber os momentos em que deve acelerar. O maior perigo é transição sobre transição. Foi uma noite muito boa», analisou, em conferência de imprensa, na noite deste domingo.

O Sporting retoma, assim, a liderança da Liga, com 75 pontos, em igualdade com o Benfica.