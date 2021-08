Pedro Gonçalves, autor de dois grandes golos na vitória do Sporting sobre o Vizela por 3-0, em declarações no final do jogo ao flash-interview da Sporttv:

«Trabalhámos muito bem ao longo da semana, fizemos excelentes treinos. Foi uma primeira parte muito boa, podíamos ter feito golos. Não o conseguimos, mas vieram na segunda parte. Vamos continuar a trabalhar da mesma forma e fazer bons treinos, porque é assim que tem que ser.

Como foi sentir o apoio dos adeptos? Foi uma sensação única, incrível. Nos primeiros minutos estava um pouco desorientado, já não estava habituado, mas tenho de lhes agradecer por todo o apoio dado. Nos primeiros minutos não estava a habituar-me muito ao barulho dos adeptos, depois com o decorrer do jogo foi sendo mais fácil, mas nos próximos jogos vai correr melhor.

Se os dois golos que marquei, depois de ter sido o melhor marcador do último campeonato, são a prova de que devia ter sido mais opção no Euro 2020? Deixo isso para o mister Fernando Santos Vou continuar a trabalhar aqui. Se estiver bem no meu clube, claro que posso ser opção na Seleção.»