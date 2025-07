Nuno Santos não pisa os relvados de forma oficial desde 26 de outubro de 2024 e o regresso não vai acontecer, pelo menos, na Supertaça.

O ala português confessou ter sido difícil o período de tratamentos, nos últimos nove meses, mas que «está muito próximo» o primeiro toque na bola após a lesão. Recorde-se que Nuno Santos sofreu uma rotura no tendão rotuliano, durante a visita do Sporting ao reduto do Famalicão.

«Disse aos adeptos que ia tentar estar presente na Supertaça a jogar, vou apenas estar presente como nos últimos meses, ou seja, a apoiar. Não é porque não quisesse, mas está muito próximo. É só esperarem um pouco mais. Sou um guerreiro e é difícil falar sobre isto, não é fácil para mim», começou por referir.

«Não é fácil ver a equipa treinar e eu todos os dias ter de me levantar para fazer tratamento, durante nove meses. Daqui a nada estou a tocar na bola e a voltar ao relvado, para fazer o que mais gosto. As lesões são difíceis, mas a cabeça é que manda. A etapa de voltar ao campo está quase a ser concluída e vou voltar forte», acrescentou.