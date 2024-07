Nuno Santos em declarações à TVI, depois do empate do Sporting diante dos belgas do Union Saint-Gilloise (2-2), no Estádio do Algarve:

Foi o capitão do Sporting esta noite, que balanço é que faz deste jogo?

- Antes de mais, é um orgulho ter a braçadeira de capitão do Sporting. É um prazer para mim, é a minha quinta época aqui e é um orgulho enorme, estou muito feliz. Saíram pessoas, jogadores muito importantes no nosso grupo, jogadores por quem tínhamos muito carinho, jogadores que estavam aqui há muitos anos, com muita experiência. Agora estamos cá nós, no lugar deles e vamos lutar como sempre pelos nossos objetivos.

O Sporting, campeão, vai ser o alvo a abater esta temporada?

- Não digo que sejamos um alvo a abater, este ano é mais um ano em que vamos lutar por tudo, defender o título que foi nosso na época passada e continuar a trabalhar. Começámos com um ritmo de dois jogos agora na pré-época, estamos a assimilar, temos muitos miúdos a assimilar as ideias do mister. Vamos continuar a trabalhar porque daqui a pouco temos a Supertaça.

E o que falta? Um Ioannidis? Um avançado? Um central?

- O mister é que sabe, nós estamos bem servidos, a equipa vai-se compor. Temos muitos miúdos com qualidade da formação que estão a mostrar a sua qualidade. Tudo a seu tempo.