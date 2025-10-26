Faz hoje um ano que Nuno Santos sofreu a grave lesão, em Famalicão, que o afastou dos relvados e o Sporting assinalou a data com um vídeo a destacar o esforço que o jogador tem feito no processo de recuperação.

«Um ano depois, com a mesma garra, força e resiliência. Seguimos lado a lado rumo à recuperação», escreve o clube.