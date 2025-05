Nuno Santos em declarações à Sport TV durante os festejos do bicampeonato do Sporting:

(bicampeonato) «É fantástico. Foi uma época difícil, atípica, de lesões e mudanças de treinador, mas faz parte. Não foi uma época fantástica, mas conseguimos ser campeões, que era o objetivo. Agora é desfrutar, porque para a semana temos a Taça de Portugal».

(acompanhar os jogos de fora) «Sou um jogador com uma personalidade difícil. Estar lá em cima, no camarote, não é fácil para mim. Fico triste, frustrado por não estar em campo com a equipa, mas sei que vou voltar mais forte».

(recuperação) «Está quase a 100 por cento. Vou voltar mais forte e só quero que os sportinguistas acreditem no grupo fantástico que temos».

(festa no Marquês) «Vamos para lá. É tudo muito bonito. Era isso que passava aos colegas, que quando não tivessem força, que acreditassem que íamos viver este momento, que é fantástico e temos de aproveitar, porque merecemos».