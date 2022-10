Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória do Sporting sobre o Casa Pia. O técnico dos leões já olha para o Tottenham:

«O Pedro Gonçalves saiu com cãibras, mas também não me preocupa muito porque também não pode jogar o próximo jogo. O Marsà preocupa e o Chico Lamba também sentiu um pouco no fim, mas deve ter a ver com a ansiedade. Vamos avaliar os dois e ver se dá para o Tottenham. O Pote está fora para o Tottenham e ele que se prepare para o Arouca.»

O Marsà saiu limitado, mas penso que é recuperável. É uma pisadela. Estava bastante limitado, mas não foi só por isso que saiu, porque o Chico é muito rápido e o Godwin seria a referência.»

[Tottenham é o jogo ideal para arrancar uma sequência de vitórias ou não queria ter este teste nesta altura?]

«É indiferente. Tivemos uma mensagem durante da semana e eles corresponderam. Foram irrepreensível em tudo. E depois é a identidade.

O Tottenham é um jogo diferente: de Liga dos Campeões, joga em casa, está em vantagem no grupo e nós vamos à luta como sempre e vamos competir para ganhar o jogo sabendo das diferenças entre as equipas. O importante é acabar com 11: só peço para acabarmos com 11 e o resto logo se vê.