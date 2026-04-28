Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações antes do jogo com o Tondela, uma partida que está em atraso da 26ª jornada.

O peso do desgaste mental na equipa

«O desgaste é claramente físico, mas sobretudo mental. Eu sou dos que acredita que o desgaste mental influencia o físico. Quando saímos da Champions isso mexeu em termos mentais, logo a seguir tivemos o jogo com o Benfica em que num segundo estamos a ganhar e no segundo seguinte estamos perder. São várias sensações mentais que nos atingiram e que mexem sempre connosco. A exigência do jogo, em termos mentais, foi um absurdo. Não gosto de falar em sorte ou azar, mas em termos de calendários tivemos quatro jogos com uma exigência brutal, que nos levaram a um limite soberbo. Claro que em algum momento tivemos de pagar por isso, mas há que saber lidar com isso, porque foi o preço a pagar por querermos estar em todas as competições e em disputá-las até ao fim.»