Apesar do talento que lhe é reconhecido dentro do campo, o jovem equatoriano Gonzalo Plata tem demorado a afirmar-se e foi mesmo despromovido à equipa B, não sendo aposta de Amorim há quase dois meses.

O treinador falou nesta sexta-feira sobre o jogador, recordando o passado de um jogador muito jovem que ainda tem de evoluir em vários aspetos, de acordo com Amorim

«O Plata tem de crescer como atleta, pessoa e profissional. Eu também tenho de aprender a lidar com o Plata. Com o Silas foi o melhor momento dele e temos de perceber porque agora não está tão bem. A exigência é muito grande e ele tem de lidar com isso», começou por dizer.

Amorim comparou ainda a exigência da formação dos atletas que cresceram em Alcochete com a que teve o equatoriano.

«A nossa equipa tem muitos jogadores jovens. Mas grande parte dos outros teve uma formação diferente da dele, com exigência de jogar pelo Sporting», explicou.

Já sobre Luiz Phellype, avançado brasileiro de 27 anos que regressou à competição na quarta-feira, depois de mais de um ano lesionado, o treinador acredita que ele pode recuperar intensidade na equipa B.

«Todos os miúdos - e para não falar só de Luiz Phellype – da equipa B e dos sub-23 têm as portas abertas para a equipa principal. Depende muito deles e da forma como se adaptam à nossa ideia. O Luiz Phellype é claramente um jogador de equipa A que está a passar uma má fase de um ano sem jogar, mas está a fazer tudo para recuperar», declara.