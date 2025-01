Rui Silva, guarda-redes do Sporting, em declarações à Sporting TV no final da vitória por 2-0 sobre o Nacional:

«Estou muito orgulhoso por poder jogar aqui. É um grande orgulho para mim, como já disse, representar este grande clube e sem dúvida que jogar em casa, com esta massa adepta, é um motivo de grande orgulho e estou muito feliz.

Foi uma vitória incontestável. Dominámos muito bem o jogo desde o início, entrámos da forma que tinha de ser, com intensidade, a tentar procurar o golo, que acabou por chegar com um grande momento do Trincão. Nestes jogos em que as equipas se fecham muito, é difícil e temos de manter a calma, não desesperar, porque sabemos que temos qualidade para em qualquer momento fazer um golo.

Este triunfo é muito importante, para podermos alargar a vantagem, mas não podemos estar confortáveis porque no passado também já tivemos uma larga vantagem e depois acabámos por perder jogos que permitiram às outras equipas aproximarem-se. Ainda faltam muitos jogos e temos de nos manter focados, a pensar jogo a jogo. Há que descansar bem, porque também temos tido muito desgaste e muitos jogos, e pensar já no próximo.

O Sporting? É ainda maior do que imaginava. Sem dúvida que já tinha uma grande ideia deste clube, já tinha falado com alguns colegas sobre a realidade do Sporting e estou a viver um sonho. Fui muito bem recebido por toda a equipa, toda a equipa técnica, o staff, os trabalhadores. A verdade é que estou a viver um sonho, como disse, e estou muito feliz de estar aqui agora.

Agora à medida que nos aproximamos do final da época, a exigência aumenta, mas creio que temos um plantel muito largo e com várias opções para poder dar resposta. Os que jogam mais, os que jogam menos, a verdade é que está toda a equipa está metida naquilo que tem de fazer e isso é muito importante para conseguir os objetivos.»