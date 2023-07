Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV1, após a conquista do troféu Cinco Violinos frente ao Villarreal (3-0):



«Há um trabalho que vem de trás. Muita gente ficou e juntaram-se outros jogadores com diferentes características. Tivemos algumas dificuldades, o nosso jogo posicional não foi o melhor. Defrontámos uma equipa muito pressionante e que deixava muito espaço nas costas, tentámos aproveitar isso. Foi uma exibição consistente de uma equipa que precisa destes jogos. Tudo pode correr bem mesmo quando sofremos se defendermos bem e fizermos bem as coisas. Já éramos perigosos em ataque organizado, agora começamos a ser perigosos quando não temos a bola. Trabalhámos um momento de pressão mais pensado. A equipa está no bom caminho, mas ainda tem muito por fazer.»



[Análise à exibição de Gyokeres]: «Fala-se um bocadinho da falta de reforços do Sporting. O Sporting está a olhar para os jovens que tem no plantel, a testar tudo, a aguardar e a guardar as fichas todas para certos jogadores que demoram tempo. Estes grandes jogadores têm grandes salários, é preciso muito trabalho para eles virem para o Sporting. Andamos a fazer esse trabalho com o Viktor desde março. Temos de fazer as coisas assim. Mais do que marcar golos ou não, não tínhamos alguém com as características que ele tem. Podemos jogar mais baixos porque ele dá-nos uma dimensão diferente. E depois queremos jogar não só para hoje. São jogadores com provas dadas, mas ainda assim com margem de progressão e que podem render em campo e fora dele. Mas foi por exibições destas que quisemos muito o Viktor.»



[Paulinho é compatível com Gyokeres]: «Todos são. O Pote pode jogar no ataque, o Viktor, o Trincão ou o Chermiti que não jogou. Temos jogadores com características diferentes para sermos mais completos em todos os momentos do jogo, o que não aconteceu no ano passado.



[Ueda e Hjulmand]: «Não vou comentar. Comentarei no fim. Poderá haver mais entradas e saídas. Depende da vontade dos jogadores. O Viktor teve muita vontade de vir para aqui caso contrário não estava cá. O projeto é aliciante. Não temos a cartada da Champions, mas temos outras características e assim convencemos grandes jogadores. Não comento nomes. No final faremos o rescaldo do mercado.



[Tendo em conta a exibição do Catamo, Sporting precisa de um lateral-direito?]: «Vamos ver. No final faremos as contas aos reforços.»



«O que posso garantir aos adeptos? Tentar olhar para os erros do passado e não repeti-los. A grandeza do clube... mesmo depois de uma época de dificuldades e de termos perdido uma ou outra peça, seremos candidatos a lutar por todos os títulos. Sem os nossos adeptos não seremos campeões. Só têm de ser o que foram no ano passado e apoiarem-nos como apoiaram contra a Juventus e contra o Benfica. Eles têm de manter a postura e nós temos de elevar o rendimento. No ano passado jogávamos muito bem, mas não ganhávamos. Hoje, mesmo com dificuldades e a correr muito atrás da bola, ganhamos.»