O Sporting não ganhou ao Sp. Braga, ao Benfica e os dois jogos com a Atalanta, o que lançou uma dúvida: a equipa de Ruben Amorim não tem ainda estofo para os jogos grandes?

«Tivemos estofo para todos. Para mim fomos a melhor equipa, sobretudo no jogo com o Benfica e com este último com a Atalanta», começou por responder Ruben Amorim.

«No meu primeiro ano não perdemos nenhum clássico, ou melhor, perdemos um na Luz quando já éramos campeões, e este ano temos muito mais estofo para ganhar os jogos grandes do que tínhamos nessa altura. Muitas vezes estas coisas não se explicam.»

Ruben Amorim recorda, de resto, que já saiu do Dragão com uma vitória e a pensar que o FC Porto tinha sido muito melhor. Agora está a acontecer-lhe o contrário.

«O Ruben Amorim ganhou cinco clássicos um bocadinho sem saber ler nem escrever. Agora temos muito mais estofo do que tínhamos há três anos, acho que isso é muito claro, mas as pessoas olham para os resultados. Cabe-me a mim não olhar só para os resultados», adiantou.

«No primeiro ano saímos do Dragão com uma vitória e eu pensava claramente que o FC Porto tinha sido melhor. Da mesma forma agora, e repito o que já disse, saímos da Luz com uma derrota e devíamos ter vencido, fomos melhores com onzes e soubemos controlar o jogo com dez. Por isso, lá está, não tem explicação»