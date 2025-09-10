Rui Borges foi eleito o melhor treinador da Liga em 2024/25 e, no discurso após receber o prémio, estendeu os elogios ao staff, jogadores e adeptos, antes de dedicar um agradecimento especial a Frederico Varandas.

«Foi uma viagem diferente, única, e que todos deveriam passar pelo menos uma vez na vida pelo caminho até ao Marquês. Foi um caminho difícil. O prémio não é apenas do Rui Borges, é da equipa técnica, dos jogadores e da estrutura do Sporting que trabalha todos os dias na Academia [Cristiano Ronaldo]. É uma família enorme, focada, humilde. Um agradecimento ao presidente [Frederico Varandas] que teve a coragem de apostar aqui no Rui de Mirandela», disse o técnico dos leões, na Gala Liga Portugal Awards, no Porto.

O treinador recordou ainda a conquista do bicameponato, algo em que acreditou desde o momento em que chegou ao Sporting. «O momento foi primeiro dia em que pisei na Academia. A crença era grande. Tinha uma crença de que estava ali para conquistar algo. Não podia ter sido melhor do que o que foi. Tricampeonato? Este clube é diferente, é uma estrutura muito forte. Dedico também este prémio aos adeptos, que acreditaram tanto ou mais do que nós nas conquistas que tivemos na última época.»

Rui Borges também considerou que Benfica e FC Porto «reforçarem-se melhor» para esta temporada.

«É normal a Liga estar mais competitiva, os adversários reforçarem-se melhor para conseguirem bater uma equipa que é bicampeã», rematou.