O Augsburgo confirmou esta terça-feira o final do empréstimo de Renato Veiga, que estava cedido pelo Sporting até 31 de dezembro de 2023, tal como o Maisfutebol já tinha anunciado há duas semanas.

O clube alemão fala numa decisão por «mútuo acordo» e agradece o contributo do jovem defesa de 20 anos que deverá voltar a ser cedido pelos leões.

«Depois de analisarmos os primeiros seis meses do empréstimo, chegámos a decisão com Renato Veiga de terminar o seu contrato de empréstimo. Gostaríamos de lhe agradecer pela dedicação que demonstrou ao clube e desejamos-lhe tudo de bom no seu futuro», destacou Stefan Reuter, diretor desportivo do Augsburgo.