Diego Callai renovou contrato com o Sporting.

O guarda-redes brasileiro de 21 anos, que tinha um contrato válido até 2027, passa a ficar ligado aos leões até 2030 e fica com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

Nascido no Brasil, Diego Callai fez quase toda a formação no Sporting, onde está desde 2015/16. Ainda aguarda pela estreia pela equipa principal leonina, mas já esteve no banco em alguns jogos, como na última partida da Champions frente ao Bayern Munique.

Nesta temporada, o jovem guarda-redes leva dez jogos pela equipa B na II Liga.

«É um sinal de muita confiança por parte do Sporting. Agora tenho de fazer um bom trabalho para retribuir essa confiança dia-a-dia, em todos os treinos e jogos. Tenho a certeza de que todas as pessoas estão muito felizes por mim, o que me leva a fazer mais e melhor», afirma.