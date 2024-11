O Sporting anunciou, esta segunda-feira, João Pereira como novo treinador da equipa principal.

Em comunicado à CMVM, os leões indicaram também a equipa técnica que acompanha o treinador de 40 anos.

Tiago Teixeira (treinador adjunto principal);

António Calça e Pina (treinador adjunto);

Luís Neto (treinador adjunto);

José Caldeira (treinador adjunto responsável pelas bolas paradas);

Hugo Tecelão (treinador de guarda-redes);

Tiago Ferreira (treinador de guarda-redes).

De referir que o único que transita da equipa de Ruben Amorim é o Tiago Ferreira. Destaque ainda para o nome de Luís Neto, tal como o Maisfutebol já tinha avançado, que terminou a carreira como jogador do Sporting na temporada passada e regressa agora como adjunto.

Embora não seja referido no comunicado, Gonçalo Álvaro transita também da equipa técnica de Ruben Amorim e fica como preparador-físico.

João Pereira é apresentado esta segunda-feira, às 12h, no Hall VIP do Estádio José Alvalade.

Eis o comunicado na íntegra:

«A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante também designada por Sporting SAD), nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril, vem informar o mercado sobre os membros da equipa técnica e respectivos auxiliares da equipa principal masculina de futebol profissional da Sporting SAD, a qual assumirá de imediato o comando técnico, sendo composta por:

João Pedro da Silva Esmail Pereira

Tiago Filipe Monteiro Teixeira

José Eduardo da Encarnação Caldeira

António Mascarenhas Cassiano Neves Calça e Pina

Hugo Miguel Tecelão de Sousa Borges

Tiago Alexandre Baptista Ferreira

Luís Carlos Novo Neto

Lisboa, 11 de novembro de 2024».