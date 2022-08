O Sporting oficializou, esta terça-feira, a renovação de contrato de Jovane Cabral.



O internacional por Cabo Verde prolongou a ligação aos leões, que expirava no final da época, até 2025.



«Estou muito feliz. É sempre bom estarmos onde nos sentimos bem. Esta é a minha casa e é aqui que me sinto bem», referiu, em declarações à Sporting TV.



Depois de ter estado afastado dos trabalhos de pré-temporada, o extremo de 24 anos assinou um novo contrato com o clube e foi integrado às ordens de Amorim, conforme o técnico revelou na véspera do Clássico contra o FC Porto do último fim de semana.



Jovane está no Sporting desde 2018 e na segunda metade da temporada transata foi cedido à Lazio, clube pelo qual disputou quatro jogos (marcou um golo).