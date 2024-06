Agora é oficial, Vladan Kovacevic é reforço do Sporting para a temporada de 2024/25. O guarda-redes bósnio, de 26 anos, assinou um contrato válido até 2029 e tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O campeão português garante, assim, um reforço para a baliza, já depois de ter confirmado, no final da época, a saída de Antonio Adán.

O clube de Alvalade publicou um vídeo em que apresenta as sete colinas de Lisboa, às quais acrescenta uma oitava, antes de divulgar a imagem do novo reforço para a baliza.

«Estou muito feliz, orgulhoso e honrado por chegar a um dos maiores clubes de Portugal. Mal posso esperar para conhecer os meus novos colegas, a equipa técnica e todo o staff que trabalha com a equipa», destacou o reforço nas primeiras declarações às plataformas do clube, revelando que a decisão foi muito fácil de tomar. «Decidi e aceitei muito rápido porque sei que o Sporting é um grande clube», acrescentou.

Kovacevic conta com quatro troféus conquistados na Polónia – uma Liga, uma Taça e duas Supertaças – e outros dois na Bósnia-Herzegovina – uma Liga e uma Taça. «Não é fácil entrar numa equipa campeã, mas estou pronto para dar este passo. Para mim, é um prazer fazer parte desta equipa e estou pronto para dar o meu melhor por este clube em todos os jogos», comentou.

O novo guarda-redes dos leões destaca ainda «os títulos e as lendas» do Sporting e lembra que já jogou em Alvalade, na época passada, na Liga Europa, quando aina representava o Raków. «Foi um prazer jogar aqui. O estádio estava cheio e deu logo para sentir a dimensão do clube. Agora terei a oportunidade de o sentir como jogador do Sporting. Estou muito feliz por isso», destacou ainda.