Rúben Vinagre vai terminar a corrente temporada ao serviço do Hellas Verona, anunciou esta sexta-feira o clube italiano que garantiu o empréstimo do jogador do Sporting que fez a primeira metade da época ao serviço do Hull City onde somou poucos minutos (11 jogos).

Em Verona, o defessa de 24 anos vai encontrar o compatriota Dani Silva, contratado pelo clube italiano ao Vitória de Guimarães há poucos dias.

O Verona é o atual 18.º classificado da Série A