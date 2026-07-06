O Académico de Viseu confirmou a saída de Bruno Ramos em definitivo para o Sporting.

Através de um comunicado, o clube recém-promovido ao principal escalão do futebol português anunciou a transferência do central brasileiro de 21 anos, sendo que os leões exerceram a opção de compra que detinham pelo jogador.

Cedido por empréstimo do Ac. Viseu ao Sporting nas últimas duas épocas, Bruno Ramos fez 26 jogos pela equipa B e chegou a estrear-se pela equipa principal, na temporada de 2024/25.

Leia aqui o comunicado na íntegra:

«A Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD oficializa a transferência definitiva do jovem Bruno Ramos para o Sporting CP, com o clube de Alvalade a exercer direito de opção sobre o central de 21 anos.

O trajeto do defesa central brasileiro no Académico iniciou-se na temporada 2023/24, aquando da sua chegada ao Fontelo, proveniente do Barra FC. Na primeira época ao serviço dos Viriatos somou 15 jogos na equipa de juniores, numa temporada marcada também pela sua estreia na Liga Revelação, junto do plantel Sub-23. No início de 2024/25, seguiu para o emblema leonino, por empréstimo, renovado na temporada 2025/26, estreando-se na Liga Portugal 2 pelos “verde e brancos” e sendo chamado por diversas vezes ao trabalho do plantel principal. Agora, o central de 21 anos transfere-se definitivamente para o Sporting CP.

A Administração da Académico de Viseu FC, Futebol SAD demonstra toda a gratidão pela garra e determinação que Bruno Ramos sempre demonstrou enquanto Viriato.

Obrigado e Boa sorte, Bruno.»