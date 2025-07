O Sporting emprestou o jovem médio Alexandre Brito ao Pafos FC, anunciou o clube do Chipre nas redes sociais. Um jogador que foi campeão pelo Sporting na época passada, com dois jogos pela equipa principal na Liga, além de também se ter estreado na Liga dos Campeões.

O médio de 20 anos foi presença assídua no plantel de Rui Borges na época passada e chegou mesmo à equipa principal no mês de fevereiro, numa altura em que os leões tinham muitos médios lesionados.

Estreou-se em Alvalade frente ao Arouca (2-2), jogando cinco minutos, depois estreou-se também na Liga dos Campeões, na visita ao Dortmund (0-0), na sequência da lesão de João Simões que também lhe abriu as portas da titularidade no jogo seguinte frente ao AVS (2-2). Depois somou ainda um jogo na Taça de Portugal, frente ao Gil Vicente.

«É um dos mais brilhantes talentos a emergir da famosa academia do Sporting. Alexandre Brito combina a força física, à postura, inteligência, força e capacidade técnica no meio-campo», descreve o clube cipriota na apresentação do reforço.