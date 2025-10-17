O Sporting renovou o contrato com Érica Cancelinha, jovem central de 18 anos, até 2028.

«Estou muito feliz. Fiz a estreia o ano passado pela equipa principal, o que significa que o clube confia muito em mim e é um orgulho enorme representar este clube», destacou a jovem defesa que está no clube desde 2021/2022 e que tem a ambição de chegar à seleção nacional.

«O meu objetivo, tal como o da equipa, é ser campeã de todas as provas que temos para disputar. O meu objetivo individual é chegar à equipa A da Selecção Nacional», destacou ainda.