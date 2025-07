O Sporting oficializou esta quinta-feira a contratação de Victor Guzmán, avançado peruano de 19 anos.

«Estou muito feliz por ter a oportunidade de vir para um clube tão grande como o Sporting para poder mostrar-me e continuar a crescer como jogador e também como pessoa», disse o jovem jogador aos meios do clube leonino.

Já era sabido que Guzmán vinha representar os leões dado que já tinha confirmado a novidade quando ainda estava no Peru.

Guzmán é produto da formação do Alianza Lima, da Liga do Peru. Pela equipa principal fez seis jogos, sem golos marcados. O avançado tem jogado pela equipa B, que disputa o terceiro escalão do país.

A transferência para o Sporting será a primeira experiência internacional do avançado.

[Artigo atualizado às 17h17]