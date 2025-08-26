O Sporting não tem encontrado vida fácil nas negociações para a contratação de Fotis Ioannidis, sobretudo por causa das últimas exigências do Panathinaikos, sabe o Maisfutebol.

Os gregos pedem 22 milhões de euros fixos pelo goleador, num acordo que contemplaria ainda bónus por objetivos e percentagem de futura venda, enquanto os leões estão disposto a pagar no máximo entre 18 e 20 milhões de euros.

Sem Ioannidis, a SAD leonina continua a bloquear, por consequência, a saída de Conrad Harder, mesmo já tendo autorizado o jogador dinamarquês a negociar e optar entre os franceses do Rennes e os italianos do Milan.

Se não houver mesmo acerto com o Panathinaikos pelo jogador grego até o fecho do mercado, o Sporting está decidido a segurar Harder, com quem tem contrato válido até junho de 2029.

Entre leões e Fotis Ioannidis, recorda-se, existe desde a semana passada um princípio de acordo verbal para um contrato válido por cinco temporadas. O jogador de 25 anos quer muito rumar a Alvalade.