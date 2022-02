Na véspera do encontro frente ao Marítimo, Ruben Amorim revelou que Pote não estará disponível para o jogo da Madeira nem para os seguintes.



«O Pedro Gonçalves está fora do jogo e parece-me que vai estar alguns jogos de fora», revelou, em conferência de imprensa.

O internacional português tem uma «mialgia na coxa esquerda», segundo o boletim clínico dos leões, o que significa que se ressentiu de um problema que já lhe tinha sido detetado.

O treinador do Sporting admitiu que houve algum risco em lançá-lo no jogo da Liga dos Campeões, mas não acredita que Pote tenha 'escondido' o problema para estar depois dispnível para jogar com o Estoril.



«No jogo com o Manchester City arriscámos um bocadinho, mas depois jogou com o Estoril o jogo todo e não se queixou. Isto é a sobrecarga normal, são coisas que acontecem, não acredito que tenha escondido. Temos tido muitos jogos e há aqui jogadores que já bateram os recordes de minutos jogados numa época», sublinhou.

Já quanto aos jogadores que vão entrar para substituir Pedro Gonçalves e Sarabia (castigado), Amorim preferiu não dar trunfos ao adversário.

«Não vou dizer aqui como vamos jogar sem Pote e Sarabia, até para tentar surpreender o adversário, que não sabe bem como podemos jogar com estas mudanças».

Quem já está disponível para o jogo é o médio uruguaio Manuel Ugarte, que recuperou de um problema físico.



[artigo atualizado]