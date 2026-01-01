Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Gil Vicente, desta sexta-feira [18h45], a contar para a 17.ª jornada da Liga. O técnico leonino analisou o adversário e comentou a passagem de ano dos jogadores.

Borges não pediu «cuidado» aos jogadores na passagem de ano

«Não pedi qualquer cuidado. Eles sabem da responsabilidade que têm. São jogadores profissionais, sabem muito bem aquilo que podem ou não fazer. Não sou polícia. Eles sabem da responsabilidade, acima de tudo. Sabem que têm jogo, sabem o que é a importância do jogo. Demonstram também aquilo que eu já disse várias vezes, a ambição de querer continuar a ganhar. Por isso não tive que ter qualquer cuidado, nem nenhum aviso. Porque eles são uns grandes profissionais. Sabem que hoje viajamos, que amanhã temos um jogo importante para continuar o nosso caminho. Sabem que vem aqui um mês bastante exigente.»

Gil Vicente está a fazer um campeonato «extraordinário»

«O Gil Vicente é uma equipa que está a fazer um campeonato extraordinário, uma boa primeira volta em que bateram o recorde pontual do clube. É uma equipa muito bem organizada em todos os momentos do jogo, bem trabalhada, Uma equipa que é muito competitiva, muito intensa, principalmente em casa. Acreditamos que vai variar um pouco o jogo em relação àquilo que é a parte ofensiva e defensiva do Gil. Acredito que vai tentar manter um bloco médio, bem posicionado e dinâmico à espera, como dos timings de pressão. Com bola são uma equipa muito objetiva, muito forte de um para um, nos corredores, com jogadores muito dinâmicos, muito fortes em duelos ofensivos. Por isso dizer que é uma equipa muito equilibrada em todos os momentos do jogo. Será um jogo difícil, claramente, num campo onde particularmente o Sporting também tem sempre algumas dificuldades, mas é olhar para aquilo que é o Sporting, aquilo que nós somos, aquilo que conseguiremos fazer dentro daquilo que é a nossa ideia de jogo. Saída de Pablo? Para nós não muda nada.»

