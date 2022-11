Paulinho concorda com Ruben Amorim e considera que o principal problema do Sporting é a falta de eficácia ou, pelas palavras do avançado, «o que falta é a bola entrar». Com o Campeonato do Mundo já a decorrer, o jogador defende que agora é altura para aproveitar para «trabalhar e melhorar».

O avançado falou à margem de uma sessão de autógrafos, em Alcochete, acompanhado por Rochinha, numa das lojas de roupa que patrocina os fatos de gala do Sporting. «Vamos ter de usar o fato de macaco. Temos vistos nos últimos jogos que também temos tempo de usar o fato de gala, mas o fato de macaco tem de estar sempre presente. Temos de trabalhar muito, correr muito e o fato de macaco tem de estar presente em todos os jogos», começou por enunciar.

Uma época atípica, com o campeonato interrompido em novembro para a realização de um Campeonato do Mundo. «Para mim também é a primeira vez, não é fácil dizer. Estamos a treinar, temos de encarar agora a Taça da Liga como se fosse o campeonato, temos de ganhar. Mas mesmo assim, é estranho não termos os nossos colegas todos e ao mesmo tempo haver uma competição como um Mundial a decorrer», comentou.

Os leões só voltam a jogar na próxima semana, para a Taça da Liga, mas não deixa de ser uma semana de trabalho. «Acho que a paragem pode ser boa porque temos mais tempo para treinar, mas também estávamos a viver um crescendo. Agora parando, vamos ter tempo para treinar, para melhorar e temos de continuar», acrescentou.

Ruben Amorim tem explicado os resultados negativos com a falta de eficácia da equipa no ataque. Paulinho, um dos que anda lá à frente, acaba por concordar com o treinador. «É a bola entrar, é isso que tem faltado, não há muito mais a dizer. Temos de treinar, trabalhar para isso, é isso que andamos a fazer», destacou.

O treinador do Sporting também disse que os jogadores provenientes do Sp. Braga eram alvo de uma pressão maior. Paulinho é um deles. «Não, sinto-me é muito acarinhado no Sporting, mesmo quando marquei agora os golos que foram anulados pelo VAR, o estádio acabou por demonstrar o carinho que tem por mim. É isso que sinto, somos todos acarinhados», comentou.

A janela de mercado vai voltar a abrir no início do novo ano e Ruben Amorim já admitiu a possibilidade do Sporting retocar o plantel. «Isso não controlamos, temos de ter consciência dos que estão, são os que têm de fazer pela vida, trabalhar, jogar pelo Sporting, dar o seu melhor. O resto são coisas que nos ultrapassam», comentou.

A nível individual, Paulinho espera que um eventual crescimento seja sustentado no crescimento de toda a equipa. «Acredito que sim, acima de tudo, espero que seja muito melhor para o Sporting, é nisso que estou focado. Não estou muito interessado no aspeto individual, nem eu, nem os meu colegas podemos estar, porque nós somos melhores quando a equipa está melhor. Acima de tudo é o Sporting estar bem, depois a questão individual vem por acréscimo», referiu.

Com o Natal também à porta, Paulinho pensa apenas no próximo jogo. «Agora é ganhar o próximo jogo. É a única coisa que podemos controlar nesta semana de trabalho até ao próximo jogo. Depois do Natal era bom correr-nos melhor, era uma boa prenda para os sportinguistas. É bom eles estarem perto de nós e percebermos o quanto acarinhado somos, o quanto eles gostam do clube, o quanto eles gostam de nós», destacou ainda.