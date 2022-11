Paulinho chegou a estar no grupo alargado de 55 jogadores eleitos por Fernando Santos para o Mundial 2022, mas acabou por ficar de fora do lote de 26 convocados que estão agora no Qatar. O avançado lamenta não estar presente, mas garante que vai continuar a trabalhar, até porque esse será a única possibilidade de começar a pensar no próximo Campeonato da Europa.

«Claro que gostávamos de estar todos no Mundial, mas agora acho que é importante nós, como país, independentemente de sermos jogadores ou não, estarmos todos a apoiar a seleção. Deixamos tudo de lado, todas as questões de poder ir ou não, e apoiamos a seleção», comentou o avançado, à margem de uma sessão de autógrafos num estabelecimento comercial em Alcochete, acompanhado por Rochinha.

Paulinho vai ficar, assim, a torcer pelos companheiros de seleção e com elevadas expetativas. «O favoritismo é bocadinho relativo, mas acho se olharmos para a história de Portugal, nunca vimos um conjunto de jogadores a jogar em tão boas equipas a nível europeu. Não somos favoritos, mas temos uma excelente equipa que nos faz sonhar», atirou.

O avançado, que acabou de festejar 30 anos, está, agora, totalmente focado no Sporting, mas não esquece a seleção. «Agora tenho de apostar no próximo jogo, para o Europeu ainda falta muito, agora é o Sporting e o meu trabalho aqui que me vai dar oportunidade ou não para ir ao Europeu», acrescentou.

Os últimos dias da seleção nacional ficaram marcados pela entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan e o capitão da seleção abordou esta segunda-feira o assunto em conferência de imprensa. «Não vi o que ele disse, mas acredito que ele queira o melhor para a seleção», destacou ainda Paulinho.