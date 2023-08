Paulinho chegou aos 100 jogos de leão ao peito e, em entrevista ao jornal do Sporting, fez uma declaração de amor ao clube de Alvalade, garantindo que o clube é a sua «primeira casa» e será sempre sportinguista, mesmo quando «deixar de jogar futebol».

A marca redonda com três dígitos foi alcançada no último triunfo sobre o Casa Pia. «Quando era miúdo não sonhava sequer que seria possível atingir 100 jogos num clube como Sporting. Tenho de estar orgulhoso, eu e qualquer pessoa que chegue aqui e consiga fazer o mesmo, é um marco na minha carreira e vida», começou por destacar.

Cem jogos distribuídos por três temporadas que reforçaram a ligação do avançado ao clube. «Sinto que esta é a minha primeira casa. Estou muito feliz aqui e sinto que este é e será o clube mesmo quando deixar de jogar futebol. É nos maus momentos que vemos o que as instituições e as pessoas significam para nós. Mesmo quando passei por fases menos boas, tanto o clube comos as pessoas estivera, sempre comigo e isso significa muito para mim», comentou.

Na centena de jogos que realizou, Paulinho marcou 35 golos. Entre as vítimas do avançado estão clubes como o Arsenal, Tottenham, FC Porto e Benfica, mas os golos preferidos foram os que marcou ao Rio Ave e Boavista. «Pelo que simbolizaram para todos, os golos ao Rio Ave [deixou o Sporting a três pontos do título] e ao Boavista, no jogo do título, ficarão para sempre na história. Apenas não terem sido marcados contra equipas grandes, para mim têm um significado muito maior», destacou ainda.