Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Moreirense por 2-1 em Alvalade:

«O Pedro Gonçalves está numa fase boa e está também a colher os frutos também dos colegas, que percebem bem os movimentos dele.

É um jogador que está num excelente momento de forma. Não parece ansioso na hora de rematar e parece que as coisas acontecem naturalmente. É não mexer e espero que para a semana, voltando a um clube que bem conhece [Famalicão], seja para repetir. Se treinar bem durante a semana.»

[Sobre a bola no braço de Pedro Gonçalves no momento do primeiro golo do Sporting]

«Não vi o lance. Está lá o VAR para isso. Da mesma forma que muitas das vezes não falei, não vou falar. Está a ser discutido, faz parte do jogo e não tenho nada a dizer. Fomos justos vencedores, peca por escasso o resultado e isso é o mais importante: seguimos na frente.»