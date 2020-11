Ruben Amorim, técnico do Sporting, confirmou a presença de Pedro Gonçalves na lista de convocados para a receção ao Moreirense, da nona jornada da Liga.



«Ele fez totalmente os últimos dois treinos ainda que com algumas queixas, mas demonstrou à equipa técnica que quer jogar e foi mais um a contar esta semana. Está pronto para jogar, vamos ver quem são os escolhidos. Mas o Pote é um dos que está convocado», referiu o treinador, em conferência de imprensa.



Lembre-se que o médio sofreu uma contusão no joelho direito que o levou a falhar o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal frente ao Sacavanense. Depois de ter feito treino integrado condicionado nas últimas duas sessões de trabalho, o ex-Famalicão está apto para a partida deste sábado, em Alvalade.



