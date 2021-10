Após mais de um mês lesionado, Pedro Gonçalves voltou à competição no jogo da Taça de Portugal frente ao Belenenses. O internacional português falhou seis jogos dos leões, incluindo os dois da Liga dos Campeões, e ainda não se estreou na prova, algo que pode acontecer esta terça-feira contra o Besiktas, em Istambul.



«É uma sensação de ansiedade. Espero viver o momento e aproveitá-lo ao máximo, porque nunca se sabe o dia de amanhã. Tenho de estar preparado e mentalizado para dar o meu melhor. Será um momento de muita alegria, sempre sonhei com isto [com a Liga dos Campeões]. É o maior palco do futebol», disse, em declarações à Eleven Sports.



O ex-Famalicão foi a maior revelação da temporada passada: de médio passou a jogar no trio de ataque e acabou como o melhor marcador da Liga 2020/21. Pote, como é conhecido, explicou que inicialmente «torceu o nariz» à ideia de jogar no ataque, mas que Amorim acabou por o convencer.



«Houve várias conversas no início. Sempre lhe disse [ao Amorim] que não era a posição onde gostava de jogar. Gostava de jogar mais atrás para fazer passes, assistências e ter mais bola... Ser mais um organizador. Sempre tive essa ideia, mas depois de várias conversas e de ele me ter mostrado muitos movimentos e golos, acabei por confiar na sua opinião. Correu muito bem», contou.