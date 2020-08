Pedro Gonçalves, reforço do Sporting, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Belenenses (3-1), em jogo de preparação, no Estádio do Algarve:

- Foi um resultado positivo, o que importa é acumular minutos, termos o melhor rendimento possível e continuarmos a trabalhar para que na primeira jornada possamos estar no máximo.

[Primeiros jogos de leão ao peito, primeiras sensações?]

- É com muito orgulho que visto esta camisola, vou continuar a trabalha todos os dias para que possa alegrar todos os adeptos.

[Foi eleito melhor jogador jovem da Liga. É um incentivo?]

- Claro que os prémios são sempre gratificantes, mas não trabalho para os prémios, mas sim para que a equipa ganhe todas as semanas e para que possamos estar o mais acima possível.

[Na época passada esteve em destaque no Famalicão, o que promete agora aos adeptos do Sporting?]

- Muito trabalho, muita dedicação e muito esforço. É o que posso prometer.