Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, em declarações à TVI, depois do empate com o Villarreal (1-1), no estádio do Algarve, em mais um jogo de pré-temporada:

[Primeiras sensações desta pré-temporada?]

- Antes de falar de sensações, queria agradecer a todos os bombeiros portugueses que têm feito um excelente trabalho. É difícil, mas o Sporting está com eles, todo o Portugal está com eles. Tudo o que precisarem estou aqui para ajudar.

- Sobre o campeonato, tempos de continuar a trabalhar, sabemos que temos de melhorar muito. Vimos o jogo de hoje, falta-nos decidir muito melhor à frente, a mim e a todos os companheiros. Vamos trabalhar para isso, é para isso que serve a pré-época, para entrarmos logo no primeiro jogo com bom ritmo e podermos ganhar. Vamos jogo a jogo.

[Em relação ao Pote fala-se de uma quebra de rendimento na época passada. Como é que pretende mudar isso?]

- Para mim é igual, toda a gente sabe a época que eu passei, as dificuldades que tive no meu pé esquerdo. Trabalhei bem o verão todo. Tenho de agradecer ao departamento médico e ao mister. Tomámos a melhor decisão e agora estou pronto para uma nova época. O que passou, passou, estamos prontos.

[Pode voltar ao nível da primeira época?]

- Posso prometer muito trabalho. Ainda agora estamos na pré-época. Vamos trabalhar para entrarmos no primeiro jogo com muita vontade e tentar ganhar.

[O mercado ainda está aberto, o Trincão já jogou hoje, ainda precisam de mais algum reforço?]

- Isso tem de perguntar ao nosso treinador e ao nosso diretor desportivo, eles fazem um ótimo trabalho pelo clube. Todos os jogadores que o mister entender que devem entrar no Sporting, ele vai fazer um esforço para os trazer. Coletivamente vamos treinar todos os dias e tentar ganhar o próximo jogo que é o mais importante.