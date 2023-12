Dário Essugo saltou do banco, na quinta-feira à noite, para jogar como lateral direito, na vitória do Sporting sobre os austríacos do Sturm Graz (3-0). Pedro Porro gostou de ver o antigo companheiro a jogar na sua posição e ficou de lhe ligar para lhe dar uma dicas sobre os lançamentos laterais.

O jovem médio começou o jogo da Liga Europa no banco de suplentes, mas foi chamado por Ruben Amorim para render Ricardo Esgaio, já na segunda parte, aos 56 minutos, fazendo o resto do jogo no corredor, numa posição onde nunca tinha jogado. Dário Essugo até esteve bem, no melhor momento dos leões, mas revelou alguma dificuldade nos lançamentos laterais e o o antigo companheiro, agora no Tottenham, não perdoou.

«Ligo-te mais tarde para te explicar o lançamento lateral», escreveu Pedro Porro no Instagram de Dário Essugo, numa mensagem acompanhada por vários sorridentes emojis.

Ora veja: