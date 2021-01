Pedro Porro, lateral do Sporting, em declarações à Sport TV, depois do triunfo sobre o Sp. Braga (2-1), no Estádio de Alvalade, em jogo da 12.ª jornada da Liga:

[Sobre o jogo]

- Era um jogo importante, vínhamos de um bom resultado, acabámos o ano a ganhar, começamos o novo ano a ganhar. Vamos jogo a jogo, como temos vindo a fazer até aqui.

[Sp. Braga teve golo anulado e bola no poste antes do Sporting marcar]

- Eles [Sp. Braga] têm uma boa equipa, estão muito bem na Liga Europa, mas nós também estamos fortes, seguimos na mesma linha. Com trabalho vamos conseguindo mais vitórias.

[Catorze jogos sem derrotas. Acreditam no título?]

- Nós, como já disse, pensamos jogo a jogo. Não pensamos muito nisso, vamos jogo a jogo, vamos conseguindo os resultados.

[Balanço desta primeira fase da época]

- Estou muito satisfeito aqui, pela confiança que me deram e por todo o apoio que tenho recebido desde o primeiro dia em que cheguei.