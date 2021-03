Pedro Porro manifestou-se «orgulhoso» por ter sido convocado por Luis Enrique para os próximos jogos da seleção de Espanha relativos à qualificação para o Mundial 2022. O lateral do Sporting agradeceu ainda a «todos» os que o ajudaram a chegar a este novo patamar na carreira.

«Estou muito feliz e orgulhoso por poder cumprir o sonho de representar o meu país com a seleção principal. Obrigado a todos os que me ajudaram a chegar até aqui. Vou continuar a trabalhar todos os dias para que continuem a surgir oportunidades como esta», escreveu o jovem lateral na conta pessoal no Twitter.

O defesa, que conta com sete internacionalizações pela seleção de sub-21, poderá agora estrear-se pela seleção principal que vai defrontar a Grécia (25 de março) e a Geórgia (28 de março), no arranque da qualificação para o Mundial do Qatar, e ainda o Kosovo (31 de março), neste caso um jogo de carácter particular.