Rui Borges confessa ter «sacrificado» Trincão no jogo com o FC Porto, sendo que Pedro Gonçalves não apresentava a condição física necessária para jogar no corredor esquerdo. Quanto aos jogos ganhos nos últimos minutos, o técnico diz que se ganhar sempre aos 96 minutos não «há problema»:

Sporting a ganhar muitos jogos nos últimos minutos...

«Queríamos marcar sempre mais cedo e às vezes não conseguimos, há grandes equipas e treinadores competentes dos dois lados. A vontade de vencer leva-nos a vencer qualquer tipo de jogo, seja no primeiro ou último minuto de jogo. Queremos fazer melhor na segunda volta e se for sempre aos 96 minutos não há problema, queremos é ganhar. Percebo a parte cardíaca da malta, a minha também, mas é um jogo de futebol e por isso é que é tão espetacular. As emoções que se criam à volta do jogo são enormes e não é para todos aguentá-las. O espírito da equipa está bem vincado e eles são campeões de nascença.»

Trincão foi sacrificado contra o FC Porto?

«Está sempre em prol da equipa, é dos jogadores que mais tem dado à equipa. O Trincão foi sacrificado a jogar à esquerda no Estádio do Dragão porque o Pote vem de uma lesão e fisicamente não está preparado para jogar como extremo a defender. Há nuances que temos de entender e tirar o melhor de cada um. É alguém que já jogou à esquerda, antes era extremo e agora se não jogar a dez já dizem que é a melhor posição dele. A opção para o FC Porto, já que os extremos tinham de ter algum compromisso, era alguém que fisicamente desse melhor resposta e atualmente, se calhar, o Pote não conseguia. Não está no melhor momento em termos físicos.»

Sporting está «refém» de Luis Suárez?

«É natural que se possa pensar dessa forma, o Luis tem sido muito importante nos golos, mas ele consegue os golos por causa de um grande coletivo, não só pela parte individual. O nosso coletivo é o foco e dentro disso vem ao de cima o individual. É uma peça que tem sido importante, mas só faz falta quem está, vou-me focar nos titulares e nos que estiverem no banco. O importante é mantermos uma boa qualidade de jogo para levar de vencido um bom Famalicão.»