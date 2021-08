O Belenenses joga este sábado em Alvalade, frente ao Sporting, após duas derrotas nos dois primeiros jogos, pelo que o treinador Petit exige na antecâmara da deslocação ao terreno do campeão ver uma «mudança de atitude» na equipa.

«Houve falhas no último jogo, que analisámos. Temos de ser mais eficazes nas situações defensivas e, quando tivermos bola, saber o que temos de fazer e atacar. Tivemos oportunidades de golo, que não conseguimos concretizar e os jogadores estão a treinar para serem mais eficazes», referiu o treinador.

«É um novo ciclo, com jogadores diferentes e outros que esperamos que cheguem. Jogadores que estavam aqui na época passada como segundas opções tornaram-se primeiras opções. Os primeiros jogos não correram como esperávamos, mas amanhã [sábado] temos novo jogo para dar uma boa resposta e alento aos jogadores.»

Depois das derrotas no Dragão, frente ao FC Porto (0-2), e em casa com o Marítimo (1-2), Petit diz que o objetivo em Alvalade passa por «tentar conquistar pontos», apesar de ter pela frente uma equipa «com bons processos e bem trabalhada», num jogo «extremamente difícil».

«Muitos destes jogadores estão a dar os primeiros passos na Liga. Já defrontaram o Sporting duas vezes na pré-época, em Alcochete e no Algarve, e poderão estar mais soltos em Alvalade, agora com público. Esperamos uma boa resposta. A pressão está mais do lado do Sporting», sublinhou Petit, recordando o empate (2-2) em Alvalade na reta final da última época.

«O Sporting não mudou muito. Tem um ou outro jogador diferente, mas as dinâmicas estão lá. Tentámos ver o que fizemos na época passada e amanhã vai ser dentro disso, trabalhar no que fizemos de bom no plano ofensivo e defensivo.»