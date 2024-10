O Sporting foi multado em mais de 13 mil euros (13,130€) pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, conforme anunciado no mapa de castigos divulgado nesta quinta-feira. Os incidentes estão relacionados com o Estoril-Sporting, da sétima jornada da Liga.

Uma das multas é bastante elevada, para os padrões habituais - 11,220 euros. É relativa a «arremesso de objetos com reflexo no jogo», em dois momentos, pois tochas e potes de fumo foram atirados para o relvado.

O primeiro ao minuto 24, após o primeiro golo do Sporting, que resultou em dois minutos de atraso no recomeço da partida. O segundo momento foi aos 31m, no 0-2 dos leões. Como o Sporting é reincidente, a multa engordou ainda mais.

A outra multa sportinguista é relativa a «comportamento incorreto do público», por «uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos», e custa 1910 euros. Já o Estoril, equipa da casa, foi multado em 842 euros por «entrada e permanência de objetos não autorizados».

Também o Sporting Braga foi multado por valores avultados - 8,285 euros, por comportamento incorreto do público e entrada e permanência de objetos não autorizados, na receção ao Rio Ave.